Общество 26 марта 2024, 16:48 Ученый Фортунатов: в ННГУ имени Лобачевского планируют объединить киберспорт и науку

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На базе ННГУ имени Лобачевского создадут киберспортивную команду, которую возглавит завкафедрой социально-политических коммуникаций ИМОМИ Антон Фортунатов. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Фортунатов получил грант Фонда Потанина от Нижегородской области со своим проектом киберспортивной команды. Ему выделли три миллиона рублей. Теперь ученый сможет заняться изучением игры как феномена, который объединяет человеческую коммуникацию и современную философскую концепцию.

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«Уже есть готовые и желающие вступить в команду. Вообще, в ННГУ уже есть киберспортивная команда, однако она состоит из студентов технических направлений. Мы же хотим привлечь именно представителей гуманитарных специальностей», — рассказал Антон Фортунатов.

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