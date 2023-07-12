12 июля 2023, 17:35
Ученый Эйсмонт заявил, что солнечные бури могут спровоцировать перебои в электроснабжении
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил сообщение издания Daily Star о том, что в 2025 году ожидается мощная солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису». Об этом написал RT.
По словам ученого, солнечная буря действительно может спровоцировать перебои в электроснабжении, а также вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.
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По статистике, в такое время увеличивается число инфарктов и инсультов, добавил Эйсмонт.
Ученые
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