Общество 12 июля 2023, 17:35 Ученый Эйсмонт заявил, что солнечные бури могут спровоцировать перебои в электроснабжении

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил сообщение издания Daily Star о том, что в 2025 году ожидается мощная солнечная буря, которая приведет к «интернет-апокалипсису». Об этом написал RT.

По словам ученого, солнечная буря действительно может спровоцировать перебои в электроснабжении, а также вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.

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По статистике, в такое время увеличивается число инфарктов и инсультов, добавил Эйсмонт.