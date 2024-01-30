Общество 30 января 2024, 14:40 Ученый Эйсмонт: мощность магнитных бурь зависит от количества выброшенных протонов

Читать 360tv в

Выброс плазмы ожидается на Солнце, который способен вызвать сильные магнитные бури на Земле. Их мощность будет зависеть от количества выброшенных протонов, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре со «Звездой».

По его словам, чем больше протонов, тем, соответственно, будет мощнее буря. При этом выброшенная плазма может либо не полностью задеть Землю, либо и вовсе пройти мимо.

Реклама

«К сожалению, точно это определить до сих пор невозможно: не совсем четко можно понять, куда выбросилась плазма. Поэтому может повезти», — подчеркнул Эйсмонт.

Ученый также отметил, что сильные магнитные бури могут вызвать проблемы в работе радиосвязи и электросети.