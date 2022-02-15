Ученый Дубров: больше всего в конспирологию о коронавирусе верят жители Венгрии, Латвии и Польши

Научный сотрудник Центра социокультурных исследований ВШЭ Дмитрий Дубров рассказал, что жители посткоммунистических стран Европы больше верили в конспирологические теории о коронавирусе, чем жители стран Западной Европы, написала «Газета.ru».

Ученый считает, что всякие мифы о вирусе наиболее распространены в Венгрии, Латвии и Польши. Причем причина кроется в низком уровне доверия к властям и различным международным организациям.

«В целом у людей с низким институциональным уровнем доверия более популярные теории заговора о COVID-19, что он придуман и его не существует. Соответственно, ограничительные меры там не соблюдались так же хорошо, как в странах западной Европы. Подчеркну, что речь идет о первых днях пандемии, о 2020 годе. Сейчас ситуация может быть другая», — добавил Дубров.