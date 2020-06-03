Ученый допустил, что люди не откажутся от масок после пандемии
Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов предположил, что после окончания пандемии коронавируса россияне продолжат носить средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По мнению Семенова, люди вряд ли смогут отказаться от масок, поскольку это войдет в привычку, особенно в период сезонных респираторных болезней. Отмечается, что при плохом самочувствии жители других стран носят индивидуальные средства защиты, дабы обезопасить окружающих.
В свою очередь вирусолог Сергей Нетесов рассказал радиостанции об опасности ношения шарфа вместо медицинской маски. По его словам, ткань одежды не спасает от вдыхания мелких частиц.