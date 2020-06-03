Ученый допустил, что люди не откажутся от масок после пандемии

По мнению Семенова, люди вряд ли смогут отказаться от масок, поскольку это войдет в привычку, особенно в период сезонных респираторных болезней. Отмечается, что при плохом самочувствии жители других стран носят индивидуальные средства защиты, дабы обезопасить окружающих.

В свою очередь вирусолог Сергей Нетесов рассказал радиостанции об опасности ношения шарфа вместо медицинской маски. По его словам, ткань одежды не спасает от вдыхания мелких частиц.