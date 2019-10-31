Ученый Дмитрий Поспелов ушел из жизни. Его смерть прокомментировал ученик

«Это очень грустная новость. Он был потрясающе светлой личностью, ужасно жалко. Я далек от этого (научного — прим. ФАН) круга уже давно, но любовь и признательность к Дмитрию Александровичу я сохраняю», — заметил Белкин.

По его словам, что известный ученый перестал заниматься наукой в последние годы жизни, но сохранил умственные способности, общение с учеником и увлекся литературой, сообщило РИА ФАН.

Поспелов считается основоположником советской школы искусственного интеллекта и специалистом в области новых методов управления сложными системами. Он был профессором технических наук и разрабатывал новую архитектуру ЭВМ.

Дмитрий Поспелов скончался в возрасте 87 лет в собственной московской квартире. Рядом с ученым в последние минуты его жизни находилась внучка.