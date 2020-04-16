Ученый дал прогноз по эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге
При самом неблагоприятном развитии событий число пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге может достичь примерно 40 тысяч человек. Так считает руководитель Межведомственной комиссии по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгений Шляхто. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По данным телеканала «Царьград», он рассказал, что пока в городе все под контролем и нет необходимости «тестировать всех подряд». Также, если понадобится, можно будет ослабить меры по борьбе с инфекцией.
«Но если ситуация будет ухудшаться, и у нас будут меняться меры и подходы», — уточнил ученый.