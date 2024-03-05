Общество 05 марта 2024, 11:35 Ученый Быстров посоветовал не покупать пельмени с добавкой Е407 в составе

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Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, как выбрать качественные пельмени. Слова эксперта опубликовал Life.

Специалист посоветовал обращать внимание на состав продукта. Зачастую производители ради экономии используют необычное сало, представляющее собой белый порошок.

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Кроме того, стоит обходить стороной блюда, содержащие пищевую добавку Е407, добавил Быстров. Данное вещество делает пельмени менее вкусными и полезными.