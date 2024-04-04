Общество 04 апреля 2024, 18:41 Ученый Бычков посоветовал не двигаться при встрече с шаровой молнией

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Шаровая молния обладает большим химическим зарядом и имеет высокую температуру. При контакте человек может получить удар током или ожог. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ и доктор физико-математических наук Владимир Бычков в беседе с ОТР.

По словам эксперта, это крайне опасное природное явление. Оно способно спровоцировать пожары.

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Ученый отметил, что при встрече с шаровой молнией лучше не двигаться и не пытаться дотронуться. Стоит подождать, пока ее унесет потоком воздуха как можно дальше, добавил RT.