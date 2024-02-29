Общество 29 февраля 2024, 18:48 Ученый Антипьев: 29 февраля необходимо для совпадения календарного года с астрономическим

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Ученый ПНИПУ Константин Антипьев рассказал, зачем нужен високосный год. Слова эксперта опубликовало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Специалист отметил, что 29 февраля выделили для того, чтобы астрономический год совпадал с календарным.

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«Один оборот вокруг Солнца Земля делает за 365 суток 5 часов 46 минут и 48 секунд. Количество дней в году округлено до 365, чтобы было удобно. Оставшееся время объединяется и каждые три года выделяются сутки», — пояснил Антипьев.

По его словам, разброс периодов через какое-то время может стать проблемой.