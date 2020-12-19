Ученый Анатолий Губанов частично признал вину в госизмене

«Видимо, на первом допросе его спросили, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества. Он ответил утвердительно. И это использовали как признание вины», — предположила защитница.

Динзе считает, что Губанова ввели в заблуждение. Он заявил ей, что вину не признает.

По данным агентства, договор с Динзе заключили родственники обвиняемого. В свою очередь, адвокат Игорь Николаев заявил, что пока только он защищает Губанова. Об участии Динзе в процессе ученый, по его словам, «решения еще не принял».

Губанова подозревают в передаче секретных разработок во время работы над международным проектом гиперзвукового самолета Hexafly-Int, сообщали ранее источники «Интерфакса».

Физика задержали 2 декабря. Суд арестовал его на два месяца.