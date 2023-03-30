Общество 30 марта 2023, 13:35 Ученый Альтштейн порекомендовал людям, часто бывающим в лесу, вакцинироваться от клещевого энцефалита

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил, почему прививка от клещевого энцефалита обязательна для людей, часто бывающих в лесу, и не нужна городским жителям.

Вакцину в России может получить любой желающий. По словам вирусолога, врачи используют хороший отечественный препарат.

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«Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо людям, часто бывающим на природе, в лесу, например охотникам, собирающимся пойти в тайгу. , <…> Жителям городов прививка не особо нужна», — добавил ученый.

На клещевой энцефалит чаще всего указывает высокая температура тела, слабость в мышцах и конечностях, сильная головная боль. Если после отдыха на природе у человека появились подобные симптомы, следует обратиться к врачу.