Общество 14 сентября 2023, 14:15 Ученый Абунин рассказал, что северное сияние в Подмосковье может быть связано с магнитными бурями

Читать 360tv в

Северное сияние, которое можно было наблюдать в Московской и Ленинградской областях минувшей ночью, может быть связано с магнитными бурями. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.

Выброс коронального вещества и корональная дыра спровоцировали геомагнитную бурю умеренного класса.

Реклама

«Бури нет как таковой, но магнитное поле Земли возмущенное», — отметил ученый и добавил, что сияние еще может повториться, но увидеть жители региона его уже не смогут.