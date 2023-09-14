14 сентября 2023, 14:15
Ученый Абунин рассказал, что северное сияние в Подмосковье может быть связано с магнитными бурями
Северное сияние, которое можно было наблюдать в Московской и Ленинградской областях минувшей ночью, может быть связано с магнитными бурями. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.
Выброс коронального вещества и корональная дыра спровоцировали геомагнитную бурю умеренного класса.
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«Бури нет как таковой, но магнитное поле Земли возмущенное», — отметил ученый и добавил, что сияние еще может повториться, но увидеть жители региона его уже не смогут.
Магнитные бури
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