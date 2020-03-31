Ученые заверили, что переболевшие ОРВИ могут подхватить коронавирус

Вместе с появлением новостей о распространении коронавируса расползаются и многочисленные слухи. Ученые опровергают одни домыслы за другими. Теперь очередь дошла до мнения, что люди с ОРВИ не могут заболеть COVID-19.

Специалисты из Медицинского центра Стэнфордского университета исследовали информацию о 562 пациентах с подозрением на коронавирус. Оказалось, что примерно у каждого пятого человека с COVID-19 были и другие респираторные вирусы. Еще ученые выяснили, что у каждого десятого пациента с ОРВИ позже диагностировали коронавирус.

Таким образом, американские ученые опровергли миф, что заболевшие ОРВИ становятся устойчивыми к коронавирусу.

Это далеко не первый домысел, связанный с пандемией. После публикации первой информации о коронавирусе люди начали закупаться чесноком и медицинскими масками. ВОЗ опубликовала и развенчала целый список мифов, которые не помогают от COVID-19. В перечень попал тот самый чеснок, а еще электросушители и даже кокаин с детской мочой. Маска тоже не дает 100% гарантии, что вы не заразитесь. Во время пандемии лучше чаще мыть руки и следовать рекомендациям врачей.

Сейчас в мире насчитывается более 785 тысяч заболевших. Умерли от инфекции более 37 тысяч пациентов. По последним данным, в России от COVID-19 лечат 1836 человек.