Ученые заявили, что добрые люди более счастливы

Исследователи нашли связь между добротой человека к окружающим и счастьем. Об этом СВС рассказала профессор психологии из Университета Британской Колумбии Элизабет Данн, написала «Газета.ru».

Корреляцию ученые выявили с помощью нескольких экспериментов. Данн поделилась результатами одного из них.

В ходе эксперимента исследователи раздали случайно выбранным людям в кампусе Университета Британской Колумбии купюры от пяти до 20 долларов. Участники эксперимента должны были потратить деньги до конца дня. При этом половине участников сказали потратить деньги на себя, а другой половине — сделать на них что-то приятное для другого человека.

В конце дня исследователи провели опрос среди участников, спросив их о психологическом самочувствии и настроении. Оказалось, что те участники, которые потратили деньги на других, чувствуют себя счастливее и более удовлетворенно.

Ранее ученые рассказали, какие простые привычки могут помочь человеку чувствовать себя более счастливым.