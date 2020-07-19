Ученые выявили шесть групп симптомов при коронавирусе

Существует шесть основных форм COVID-19. Их классифицировали британские ученые, которые провели анализ симптомов коронавируса 1600 жителей США и Великобритании.

Некоторые клинические симптомы могут указывать, насколько тяжело человек перенесет заболевание в дальнейшем, передают РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Ученые выделили три легких формы протекания болезни. Лишь 1,5 — 4,4% пациентов с симптомами, относящимся к этим формам, получали респираторную поддержку. Первый тип включает в себя головную боль, кашель, боль в горле, мышцах, груди, возможную потерю обоняния. Лишь 16% заболевших первой формой попадают в больницу. Второй тип коронавируса по симптомам схож с первым: при нем человек тоже чувствует головную боль, кашляет, может потерять обоняние, плюс повышается температура, появляются хрипота и потеря аппетита. При заболевании третьей формой вируса человек «получает» диарею и теряет аппетит.

Четвертая, пятая и шестая формы расцениваются учеными как тяжелые. При четвертой человек чувствует постоянную усталость и недомогание, у него повышена температура, болят горло и голова, он кашляет, хрипит и теряет обоняние. Такие же симптомы есть при заболевании пятой формой коронавируса, плюс еще добавляются спутанность сознания, мышечные боли, потеря аппетита.

Шестая форма — самая сложная. Более половины пациентов с такими типом протекания болезни должны быть госпитализированы. Среди симптомов присутствуют все вышеперечисленные, плюс одышка, сильные боли в животе и другие.

Такая классификация поможет ученым и врачам определять риски развития осложнений у пациентов.

Ранее стало известно, что почти 25% из числа выявленных больных за последние сутки оказались бессимптомными носителями коронавируса.