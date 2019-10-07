Ученые выяснили, сколько времени детям можно сидеть в интернете

Российские ученые рассказали, сколько времени детсадовццы и школьники могут сидеть в интернете без вреда для здоровья. Если дети превышают рекомендованное им время, то у них падает продуктивность и ухудшается память.

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«Для детей от пяти до шести лет время использования интернета до одного часа в день, для школьников (7-11 лет — от одного до трех часов в день, для младших подростков (12-13 лет) — от трех до пяти часов», — заявили исследователи в своей работе, посвященной инновациям в образовании. Сообщение процитировала газета «Коммерсант».

Специалисты полагают, что более длительное использование Сети может привести к падению продуктивности. Особенно это касается «серийной организации движений и действий». Также не исключены проблемы с памятью. При этом ученые не стали отрицать, что интернет помогает детям при обучении в школе. По их словам, школьники, использующие Сеть, учатся лучше тех, кто заходит в интернет редко или совсем им не пользуется.

В исследовании приняли участие 200 детей. Они были разбиты на четыре группы в зависимости от возраста, а также частоты использования Сети и разных гаджетов.