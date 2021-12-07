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    07 декабря 2021, 09:00

    Ученые выяснили, при каких условиях иммунитет способен противостоять любому штамму коронавируса

    Редакция сайта 360°

    Специальный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о новых, более опасных штаммах коронавирусной инфекции. Чтобы встретить их во всеоружии, надо укреплять иммунитет.

    Ученые выяснили, при каких условиях иммунитет способен противостоять любому штамму коронавируса

    Эксперты ВОЗ подчеркивают, что пандемия еще далека от завершения вопреки тому, что могут заявлять в развитых странах, успешно проводящих вакцинацию. При этом немецкие ученые создали модель развития пандемии коронавируса и появления опасных мутаций. В частности, исследователи отследили, когда при появлении нового штамма вспыхивала очередная волна COVID-19 в разных странах — Германии, России, США, Китае, Израиле. Для каждого штамма был характерен свой коэффициент заражения, который исследователи тоже учли. Кроме того, в расчеты включили официальные данные по эффективности вакцин.

    В итоге они пришли к выводу, что без вакцинации в мире будет появляться более двух новых штаммов вируса в год, которые вызовут волны пандемии. Вероятность этого составляет около 60%. По расчетам специалистов, при вакцинации от COVID-19 более 80% населения стран мира пандемия остановится, так как еще около 20% должны были переболеть, что позволило им также приобрести иммунитет к вирусу.

    Но вакцины не дают 100% защиту от коронавируса. В ходе испытаний было показано, что вакцины эффективны на 95%, что означает, что некоторые вакцинированные люди все еще были инфицированы. Это означает, что вакцинированным людям не стоит расслабляться и пренебрегать социальной дистанцией, а также использованием средств индивидуальной защиты. Что уже говорить о тех, кто не может сделать прививку как минимум по медицинским показаниям.

    Так или иначе стоит запомнить одно правило: с болезнью человеческий организм борется с помощью иммунитета. Лекарства вносят свою лепту, но прежде всего стоит укреплять иммунитет, чтобы встретить вирус во всеоружии.

    Кроме коронавируса SARS-CoV-2 существуют десятки и сотни патогенов разной степени опасности, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно — на работе, в магазине, в транспорте и так далее. И тот факт, что люди не сваливаются с температурой и миалгией после каждого выхода из дома, обусловлен каждодневной рутинной работой иммунитета. Однако множество факторов способны ослабить иммунитет: смена климатических условий, сезонные ОРВИ, стресс, дефицит сна, недостаточная физическая активность, вредное или несбалансированное питание — список можно продолжать.

    Самое правильное решение для борьбы за свой организм и качество жизни — помочь собственному иммунитету. И это нужно превратить в рутину. Начаться ежедневная рутинная помощь иммунитету может с самого простого, но эффективного — приема сбалансированного комплекса витаминов «Компливит».

    «Компливит» — высококачественные поливитамины, которые производятся по современной технологии раздельного гранулирования. Это позволяет сохранить всю изначальную пользу витаминов, а также обеспечивает их совместимость в одной таблетке. Поэтому витамины «Компливит» лучше усваиваются. К тому же такая технология сводит к нулю возможность побочных действий, что выгодно отличает «Компливит» от других витаминно-минеральных комплексов.

    «Компливит» был создан специально для населения России, учитывает климатические условия страны, а также суточную потребность россиян в важнейших витаминах и минералах. Между прочим, препарат производится на том же самом фармацевтическом заводе «УфаВита», на котором производится и другое достижение отечественной медицинской науки — вакцина против COVID-19 «Спутник V», признанная в более чем ста странах мира. На этом заводе внедрена система качества GMP (англ. Good Manufacturing Practice — рус. Надлежащая производственная практика). Часть компонентов и субстанций для производства «Компливита» поступают из европейских стран, а на конвейере и после него «Компливит» проходит все стадии контроля качества.

    Ученые выяснили, при каких условиях иммунитет способен противостоять любому штамму коронавируса | Изображение 1

    Раз уже заговорили выше о конкурентах, то важно отметить, что «Компливит» — это лекарственное средство, в отличие от большинства других витаминно-минеральных комплексов, которые являются всего лишь БАД. То есть «Компливит» лечит.

    Еще одно преимущество препарата состоит в том, что помимо витаминов и минералов «Компливит» содержит активные компоненты: флавоноид (рутин) и липоевую кислоту, которые увеличивают эффект от приема.

    Липоевая кислота участвует в обмене аминокислот и жирных кислот, способствует детоксикации организма, обладает антиоксидантными свойствами. Ученые признают, что альфа-липоевая кислота в составе «Компливита» модулирует иммунную систему, что делает ее полезным терапевтическим кандидатом для лечения COVID-19.

    А рутин — это флавоноид, то есть пищевой антиоксидант. Он предотвращает окисление аскорбиновой кислоты, обладает противомикробными свойствами. Рутин и витамин С совместно усиливают противовирусную и противовоспалительную эффективность друг друга.

    Помимо прочего в составе «Компливита» есть цинк, способность которого угнетать фермент РНК-полимеразу коронавирусов и таким образом подавлять ее распространение в организме отмечают ученые.

    Кстати, экспертная группа Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) выделила важнейшие витамины и минералы, которые необходимы для работы иммунной системы. К ним относятся шесть витаминов: D, С, А, В6, фолат и В12. Все они содержатся в «Компливите».

    Препарат снижает риск заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 благодаря достаточному содержанию витамина B12. Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 способен остановить размножение коронавируса. Он подавляет особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19. Российские эксперты также подтвердили, что В12 обладает противовоспалительным действием. «Компливит» содержит витамина В12 в достаточном для иммунной защиты и безопасном объеме.

    Прием витаминов — простое и доступное каждому действие, которое при всей простоте способно значительно повысить сопротивляемость организма вирусным инфекциями. В том числе SARS-CoV-2, вызвавшему самую широкомасштабную пандемию в истории человечества.