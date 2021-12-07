Ученые выяснили, при каких условиях иммунитет способен противостоять любому штамму коронавируса

Специальный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил международное сообщество о новых, более опасных штаммах коронавирусной инфекции. Чтобы встретить их во всеоружии, надо укреплять иммунитет.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что пандемия еще далека от завершения вопреки тому, что могут заявлять в развитых странах, успешно проводящих вакцинацию. При этом немецкие ученые создали модель развития пандемии коронавируса и появления опасных мутаций. В частности, исследователи отследили, когда при появлении нового штамма вспыхивала очередная волна COVID-19 в разных странах — Германии, России, США, Китае, Израиле. Для каждого штамма был характерен свой коэффициент заражения, который исследователи тоже учли. Кроме того, в расчеты включили официальные данные по эффективности вакцин.

В итоге они пришли к выводу, что без вакцинации в мире будет появляться более двух новых штаммов вируса в год, которые вызовут волны пандемии. Вероятность этого составляет около 60%. По расчетам специалистов, при вакцинации от COVID-19 более 80% населения стран мира пандемия остановится, так как еще около 20% должны были переболеть, что позволило им также приобрести иммунитет к вирусу.

Но вакцины не дают 100% защиту от коронавируса. В ходе испытаний было показано, что вакцины эффективны на 95%, что означает, что некоторые вакцинированные люди все еще были инфицированы. Это означает, что вакцинированным людям не стоит расслабляться и пренебрегать социальной дистанцией, а также использованием средств индивидуальной защиты. Что уже говорить о тех, кто не может сделать прививку как минимум по медицинским показаниям.

Так или иначе стоит запомнить одно правило: с болезнью человеческий организм борется с помощью иммунитета. Лекарства вносят свою лепту, но прежде всего стоит укреплять иммунитет, чтобы встретить вирус во всеоружии.

Кроме коронавируса SARS-CoV-2 существуют десятки и сотни патогенов разной степени опасности, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно — на работе, в магазине, в транспорте и так далее. И тот факт, что люди не сваливаются с температурой и миалгией после каждого выхода из дома, обусловлен каждодневной рутинной работой иммунитета. Однако множество факторов способны ослабить иммунитет: смена климатических условий, сезонные ОРВИ, стресс, дефицит сна, недостаточная физическая активность, вредное или несбалансированное питание — список можно продолжать.

Самое правильное решение для борьбы за свой организм и качество жизни — помочь собственному иммунитету. И это нужно превратить в рутину. Начаться ежедневная рутинная помощь иммунитету может с самого простого, но эффективного — приема сбалансированного комплекса витаминов «Компливит».

«Компливит» — высококачественные поливитамины, которые производятся по современной технологии раздельного гранулирования. Это позволяет сохранить всю изначальную пользу витаминов, а также обеспечивает их совместимость в одной таблетке. Поэтому витамины «Компливит» лучше усваиваются. К тому же такая технология сводит к нулю возможность побочных действий, что выгодно отличает «Компливит» от других витаминно-минеральных комплексов.

«Компливит» был создан специально для населения России, учитывает климатические условия страны, а также суточную потребность россиян в важнейших витаминах и минералах. Между прочим, препарат производится на том же самом фармацевтическом заводе «УфаВита», на котором производится и другое достижение отечественной медицинской науки — вакцина против COVID-19 «Спутник V», признанная в более чем ста странах мира. На этом заводе внедрена система качества GMP (англ. Good Manufacturing Practice — рус. Надлежащая производственная практика). Часть компонентов и субстанций для производства «Компливита» поступают из европейских стран, а на конвейере и после него «Компливит» проходит все стадии контроля качества.

Раз уже заговорили выше о конкурентах, то важно отметить, что «Компливит» — это лекарственное средство, в отличие от большинства других витаминно-минеральных комплексов, которые являются всего лишь БАД. То есть «Компливит» лечит.

Еще одно преимущество препарата состоит в том, что помимо витаминов и минералов «Компливит» содержит активные компоненты: флавоноид (рутин) и липоевую кислоту, которые увеличивают эффект от приема.

Липоевая кислота участвует в обмене аминокислот и жирных кислот, способствует детоксикации организма, обладает антиоксидантными свойствами. Ученые признают, что альфа-липоевая кислота в составе «Компливита» модулирует иммунную систему, что делает ее полезным терапевтическим кандидатом для лечения COVID-19.

А рутин — это флавоноид, то есть пищевой антиоксидант. Он предотвращает окисление аскорбиновой кислоты, обладает противомикробными свойствами. Рутин и витамин С совместно усиливают противовирусную и противовоспалительную эффективность друг друга.

Помимо прочего в составе «Компливита» есть цинк, способность которого угнетать фермент РНК-полимеразу коронавирусов и таким образом подавлять ее распространение в организме отмечают ученые.

Кстати, экспертная группа Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) выделила важнейшие витамины и минералы, которые необходимы для работы иммунной системы. К ним относятся шесть витаминов: D, С, А, В6, фолат и В12. Все они содержатся в «Компливите».

Препарат снижает риск заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 благодаря достаточному содержанию витамина B12. Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 способен остановить размножение коронавируса. Он подавляет особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19. Российские эксперты также подтвердили, что В12 обладает противовоспалительным действием. «Компливит» содержит витамина В12 в достаточном для иммунной защиты и безопасном объеме.

Прием витаминов — простое и доступное каждому действие, которое при всей простоте способно значительно повысить сопротивляемость организма вирусным инфекциями. В том числе SARS-CoV-2, вызвавшему самую широкомасштабную пандемию в истории человечества.