Ученые выяснили, помогают ли электронные сигареты бросить курить

По данным ученых 9,6% курильщиков, которые использовали электронные сигареты, смогли бросить курить и воздерживались от вредной привычки в течение года. Среди тех, кто не использовал электронные сигареты, перестало курить такое же количество испытуемых.

Кроме того, многие из участников эксперимента использовали жидкости для электронных сигарет с никотином, что тоже не помогло побороть зависимость.