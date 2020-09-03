Ученые выяснили, помогают ли электронные сигареты бросить курить
Исследователи Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперимент и выявили, что электронные сигареты не помогают в борьбе с курением. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные журналы.
По данным ученых 9,6% курильщиков, которые использовали электронные сигареты, смогли бросить курить и воздерживались от вредной привычки в течение года. Среди тех, кто не использовал электронные сигареты, перестало курить такое же количество испытуемых.
Кроме того, многие из участников эксперимента использовали жидкости для электронных сигарет с никотином, что тоже не помогло побороть зависимость.