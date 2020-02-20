Ученые выяснили, почему цветет вода в России

Ученые из Курчатовского института выяснили, что с проблемой цветения воды чаще всего сталкиваются в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах России. Они определили причины и способы борьбы с явлением. Об этом сообщил журнал Water.

По информации сайт RT, специалисты впервые провели комплексный анализ причин цветения воды. При исследовании они изучили примерно 60 случаев массового цветения водорослей. Согласно его результатам, проблеме подвержены все российские климатические зоны.

За 2016–2018 годы вспышки цветения заметили в Южном (21%) Центральном (18%) и Приволжском (15%) федеральных округах.

«Массовое цветение водорослей имеет широкий спектр негативных последствий, например, снижение качества питьевой воды или даже прекращение водоснабжения в городах, мор рыбы и водоплавающих птиц, снижение привлекательности для туристов. В некоторых случаях выделяющиеся в воду токсины представляют угрозу жизни человека», — пояснил ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и биоэнергетики Курчатовского института Зоригто Намсараев.

Он уточнил, что в стране есть технологии, которые помогут устранить последствия массового цветения, но «превентивные меры всегда самые действенные».

По мнению ученых, цветение водорослей вызывает недостаточная очистка сточных вод, а развитие стимулирует большое число соединений фосфора и азота из стоков стимулируют развитие водорослей. Исследователи предложили усовершенствовать очистные сооружения, а жителям посоветовали использовать моющие средства с минимальным содержанием фосфатов.