Ученые выяснили, почему людям нравятся азартные игры

Ученым удалось определить, что для регулярного желания соревноваться необходима благоприятная окружающая среда. Чувство азарта появляется в процессе игры из-за выделения дофамина.

По мнению экспертов, важную роль играет неопределенность. Благодаря этому чувству, организм человека вырабатывает гормон счастья. Специалисты отметили, что он высвобождается в тех же областях, что и при употреблении наркотиков.

Ученые подчеркнули, что азарт часто может быть полезен. Например, он заставляет человека участвовать в конкуренции, добиваться лидирующих позиций и достигать успехов в жизни. Чувство также отвечает за вовлеченность. Исследователи уточнили, что азартные люди обычно могут взять ответственность за процесс и за результат.

На уровень азартности влияет множество факторов. По выводам экспертов, он зависит от темперамента человека, социальной среды и прочего, а его отсутствие вызывает вялость, потерянность, отсутствие мотивации и энтузиазма.