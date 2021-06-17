Ученые выяснили, по каким качествам мужчины и женщины выбирают партнеров

Группа ученых из Австралии провела исследование, чтобы ответить на вопрос, какие качества мужчины и женщины ищут в потенциальном партнере и как эти критерии меняются с возрастом. Об этом рассказала «Газета.ru».

В рамках исследования, опубликованного в журнале PLOS One, исследователи опросили более семь тысяч мужчин и женщин. Участники должны были оценить по шкале от 0 до 100 важность девяти качеств потенциального партнера.

Качества разделили на три группы: эстетические (внешность, возраст, физическое развитие), ресурсные (интеллект, образование, доход) и личные (доверие, открытость, эмоциональность).

Первые выводы исследования не очень удивляют: сбор данных показал, что в среднем мужчины чаще, чем женщины, обращают внимание на внешность партнера, а женщины чаще ищут в мужчинах интеллект, доверие и финансовую стабильность.

А вот дальше уже интереснее. Оказалось, что с возрастом эти приоритеты меняются: мужчины старшего возраста уже не называют хорошие внешние данные одним из приоритетных качеств, а женщины в возрасте, напротив, начинают обращать больше внимания на «эстетические» характеристики.