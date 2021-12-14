Ученые выяснили, какой фактор провоцирует женщин на чрезмерное употребление алкоголя

Один лишь стресс способен подтолкнуть женщин на чрезмерное употребление алкоголя. Об этом рассказали ученые из Университета штата Аризона, проведя соответствующее исследование, написал журнал Psychology of Addictive Behaviors.

Для эксперимента исследователи отобрали группу людей, которые находились в стрессовом и нестрессовом состоянии. Им предстояло употреблять алкоголь в помещении, напоминающем обычный бар. Женщины, в отличие от мужчин, пили на порядок больше, сообщила «Газета.ru».

«Некоторые люди могут планировать выпить один или два бокала и на этом завершить, но не все из них могут удержаться в самостоятельно установленных рамках. Эта потеря контроля над количеством выпитого является одним из ранних индикаторов проблем с алкоголем, и роль стресса в этом изучена относительно мало», — пояснили авторы исследования.

Они отметили, что люди, подверженные стрессу, более склонны к избыточному употреблению алкоголя. Однако между мужчинами и женщинами существует большое отличие. Подверженные стрессу мужчины склонны были перепивать лишь в том случае, если уже заранее были пьяными. В случае с женщинами дела обстоят иначе.

Всего в исследовании приняли участие 105 мужчин и 105 женщин. Некоторые участники в момент испытаний переживали стрессовую ситуацию.