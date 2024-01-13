Общество 13 января 2024, 02:13 Ученые выяснили, какие убеждения мужчин плохо влияют на их эрекцию ASB: убеждение в нестабильности мужественности негативно влияет на эрекцию Freepik

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На эрекцию мужчин влияют убеждения о мужественности. Об этом узнали ученые из Цюрихского университета после исследования. Результаты их работы опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior.

Там сказано, что мужчины, видящие мужественность нестабильным показателем, который непрерывно нужно зарабатывать и заслуживать, чаще испытывают проблемы с эректильной функцией. По мнению экспертов, это связано с большим уровнем стресса. Он особенно проявляется в сексуальных отношениях и вызывает дисфункцию.

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В ходе изучения специалисты опросили 507 мужчин. Им задавали вопросы, которые относятся к социально-демографическим характеристикам, сексуальной жизни, мужественности, убеждениям и самостигматизации.

Ранее уролог-андролог Александр Лубенников заявил, что для сохранения стабильной эрекции после 50 лет важно следить за весом и психическим здоровьем. Он отметил, что мужчинам следует хорошо питаться и заниматься спортом.