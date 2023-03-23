Общество 23 марта 2023, 12:23 Ученые выяснили, какие люди всегда будут довольны своей жизнью

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В Нидерландах ученые провели исследование и выяснили, что люди с определенными навыками и качествами всегда будут довольны своей жизнью и работой. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что напрямую с ощущением полной удовлетворенности связаны такие качества человека, как толерантность, добросовестность и эмоциональная устойчивость.

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По данным Nation News, участие в исследовании приняли более девяти тысяч человек. Люди, обладающие перечисленными качествами, продемонстрировали наивысшую степень удовлетворенности своей жизнью.

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