Ученые выяснили, какие голоса нравятся мужчинам и женщинам

Американские ученые из Калифорнии провели исследование, чтобы выяснить, какие голоса и тип речи противоположного пола больше привлекают мужчин и женщин. Результатами исследования поделилось РИА ФАН со ссылкой на научный журнал New Medical Life Science.

Исследователи записали речь 42 человек обоих полов, после чего дали прослушать записи мужчинам и женщинам. Участников эксперимента попросили выделить наиболее привлекательные голоса.

Оказалось, что мужчин больше привлекают высокие женские голоса, а также четкая и ясная речь. Такие голоса они считывают как признак женственности. Что касается женщин, они наоборот выбрали голоса мужчин, отличающиеся низким тембром и несколько спутанной речью, напоминающей «бормотание». Ученые пришли к выводу, что на подсознательном уровне такие голоса кажутся женщинам более мужественными.

По мнению ученых, такие предпочтения сформировались у мужчин и женщин в процессе эволюции.