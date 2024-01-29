Общество 29 января 2024, 02:49 Ученые выяснили, как регулярный секс влияет на женский организм Техасский университет: регулярный секс способствует здоровью женщины Freepik

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Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, как влияет интимная близость на гормональный фон и женское здоровье. Об исследовании рассказал сайт mk.ru.

В материале отметили, что специалисты на протяжении долгого времени измеряли показатель женского гормона эстрогена у трех группы девушек: которые регулярно занимались сексом, тех, кто периодически вступал в половой контакт, и третья категория — воздерживающиеся от интима дамы.

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Психологическое и физическое состояние девушек сильно зависит от уровня эстрогена, на котором существенно отражаются сексуальные отношения. После полового акта у женщин повышается этот гормон, а также вырабатываются дофамин и серотонин.

«Проблема заключается в том, что эпизодический секс, который случается нерегулярно и сопровождается сменой партнеров, вызывает сильный скачок уровня гормонов, который затем, в отсутствии продолжения, так же резко снижается», — заявил сексолог и психолог Олег Шевченко в беседе с изданием после ознакомления с работой техасских ученых.

Специалисты выяснили, что женщинам следует вовсе отказаться от секса, чем заниматься им нерегулярно. В первом случае уровень эстрогена понизится, но это будет менее вредно, чем его перепады.

Ранее специалисты Массачусетского университета установили идеальную разницу в возрасте для секс-партнеров. Исходя из данных исследования, мужчинам нужно искать партнершу на 10 лет старше.