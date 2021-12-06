Ученые выяснили, как «Коделак» выводит из постковидного синдрома

Среди всех известных острых респираторно-вирусных инфекций COVID-19 оказался заболеванием с максимальным количеством неожиданных характеристик и последствий. Сперва считалось, что эта болезнь похожа на другие ОРВИ. Помимо этого, человечество сталкивалось с коронавирусными инфекциями в течение как минимум 20 предыдущих лет, и они не вызывали у ученых и медиков столько вопросов, тревоги, а подчас и просто удивления.

Один из фактов — развитие у переболевших не просто постинфекционного синдрома, который иногда наблюдается и у гриппа, и у других ОРВИ различной этиологии, а достаточно серьезных нарушений функций различных органов и систем.

Осенью 2021 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о постковидном синдроме, который назвала long COVID. В отчете специалисты прописали, какие симптомы характерны для состояния. Отмечается, что обычно симптомы «длинного ковида» проявляются около трех месяцев с начала заболевания и не могут быть объяснены другими диагнозами.

«Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, нехватке дыхания, когнитивном расстройстве и некоторых других симптомах, которые также оказывают влияние на повседневное функционирование», — заявили в организации.

Один из наиболее частых симптомов, через которые проявляется постковидный синдром наряду с одышкой, хронической усталостью, когнитивными нарушениями, болью в мышцах и суставах, — изнурительный, непродуктивный и надсадный сухой кашель, сопровождающийся тяжестью и даже болью в грудине. Он возникает на фоне воспалительного процесса.

Сухой кашель неприятен еще и тем, что появляются болезненные ощущения вначале в горле, потом за грудиной. Развиваются кашлевые приступы, длящиеся по несколько минут. Такой вид кашля уже осложняет нормальное существование человека, мешает его сну. Он часто сочетается с одышкой, что может являться признаком воспаления легких. Во время приступов больной дышит поверхностно и часто, но это не избавляет от чувства нехватки воздуха. При этой форме кашля люди испытывают головокружение и сильную слабость, а это признак гипоксии — кислородного голодания. При постковидном синдроме, как и при заболевании COVID-19, откашливание слизи не является самым распространенным симптомом. Характерная особенность — скудная плохо отходящая мокрота.

Но наиболее истощает больного ночной кашель, который вызван лежачим положением, при котором слизь застаивается в дыхательных путях. При этом приступы кашля длительные, больной вынужденно просыпается и принимает сидячее положение, чтобы откашляться. Сон и покой человека значительно нарушаются, и это вызывает нервное истощение. Сухой кашель вместе с другими симптомами может сохраняться до двенадцати недель. Он буквально изматывает вроде бы выздоровевшего, но на самом деле все еще больного человека.

При длительно сохраняющемся кашле пациентам рекомендуется симптоматическая терапия с применением препаратов, подавляющих кашель.

Препаратом, рекомендованным Министерством здравоохранения России для лечения сухого кашля при COVID-19, является «Коделак Нео». Это лекарственное средство обладает прямым влиянием на кашлевой центр, оказывая помимо противокашлевого действия отхаркивающее, умеренное бронходилатирующее и противовоспалительное действие. «Коделак Нео» снижает сопротивление дыхательных путей и повышает насыщение крови кислородом.

После приема внутрь препарат быстро и полностью всасывается и начинает действовать уже в течение первых 30 минут. Действие таблетированных форм препарата длится до 12 часов.

Надежность действия и благоприятный профиль безопасности «Коделака Нео» подтверждены результатами клинических исследований. Так, венгерские ученые провели ретроспективное исследование бутамирата (действующего вещества препарата «Коделак Нео») на более чем 3200 историях болезни и доказали эффективность препарата при кашле из-за острых инфекций нижних дыхательных путей — трахеита, ларингита и бронхита. Результаты анализа приведены в статье на PubMed.

Еще одним препаратом по подавлению непродуктивного сухого кашля считается «Максиколд ЛОР Табс», эффективность действующего вещества которого — флурбипрофена — также доказана клинически. Группа американских ученых под руководством Бернарда Шахтеля провела исследование эффективности флурбипрофена в таблетированной форме на больных острым фарингитом. Результаты работы опубликованы на платформе для сотрудничества ученых Researchgate и в журнале Ear, Nose & Throat Journal.

Выяснилось, что облегчение боли в горле было на 93% больше в группе с терапией флурбипрофеном, чем в группе плацебо до одновременного введения антибиотиков, и на 84% больше, чем в группе плацебо во время приема антибиотиков. Облегчение затрудненного глотания было на 71% больше в группе флурбипрофена, чем в группе плацебо до введения антибиотика, и на 107% больше во время одновременного приема антибиотиков.

«Максиколд ЛОР Табс» также значительно облегчал ощущение отека горла — на 295% больше по сравнению с плацебо до введения антибиотика и на 70% больше при одновременном приеме антибиотиков.

У пациентов, получавших плацебо, облегчение боли в горле и затрудненное глотание было одинаковым до и во время лечения антибиотиками. Это прямо указывает на отсутствие пользы от приема антибиотиков при этих симптомах и преимущество терапией «Максиколд ЛОР Табс».

Таким образом, существуют надежные средства с доказанной эффективностью как против COVID-19, а также уменьшающие длительность кашля в постковидном симптоме. Применение «Коделака Нео» и «Максиколда ЛОР Табс» позволит улучшить качество жизни при ОРВИ любого происхождения, а безрецептурная форма делает эти средства широкодоступными при максимальном профиле безопасности.