Общество 02 марта 2023, 17:31 Ученые выяснили, что здоровое равнодушие к жизненным ситуациям снижает риск смерти от рака и инфаркта

Читать 360tv в

Ученые Автономного университета Мадрида и Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что не только средиземноморская диета, но и образ жизни положительно влияют на организм и здоровье. Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты проанализировали биоданные более 110 тысяч человек, проживающих в Испании и Греции. Учитывались пищевые привычки, сон, приверженность к спорту и другое.

Реклама

В результате ученые выяснили, что те, кто ведут средиземноморский образ жизни, на 20% меньше рискуют умереть от инфаркта или рака, а также чувствуют себя лучше в целом. Среди полезных привычек назвали: медленные приемы пищи, частое общение с близкими, долю здорового равнодушия к жизненным ситуациям, хороший регулярный сон и физнагрузки.

Реклама

Авторы: