Ученые выяснили, что удачный брак зависит от генетики

Ученые провели исследования и обнаружили, что чувство удовлетворенности в браке зависит от генетики. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стало известно, что вариация CC в гене СD отвечает за уровень благодарности к людям. Это обнаружил психолог из Университета Арканзаса. Чуть позже психолог Анастасия Маханова вместе со своими коллегами вывела взаимосвязь между строением гена и способностью доверять и прощать партнера.

«Люди с вариацией CC чувствовали себя более благодарными партнеру, они сообщали о более высоком уровне доверия, снисходительности и в целом были больше довольны своим браком, чем люди с вариациями AC/AA», — рассказала она.

Ученые уточнили, что люди без генотипа CC вовсе не обязательно не смогут построить семью, просто у них больше вероятность столкнуться с проблемами в браке.

В исследовании участвовала 71 пара. Через три месяца после свадьбы у них собрали ДНК и дали заполнить анкету. А потом еще три года каждые четыре месяца они проходили опрос.