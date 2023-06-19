Общество 19 июня 2023, 05:04 Ученые выяснили, что «совы» живут меньше «жаворонков». Исследование длилось 37 лет Chronobiology: «совы» умирают раньше «жаворонков» из-за нездорового образа жизни Freepik

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Любители раннего пробуждения живут на 9% дольше тех, кто просыпается после обеда. К такому выводу пришли ученые из Финского института профессиональной медицины после получения результатов 37-летнего эксперимента. Данные опубликовали в журнале Chronobiology International.

В эксперименте приняли участие около 23 тысяч близнецов, 43% из которых считали себя «совами». Исследование началось еще в 1981 году, об участниках собирались все необходимые данные: образ жизни, индекс массы тела, образование, привычки и другие явления.

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Эксперимент показал, что среди «сов» смертность выше на 9%. Однако исследователи не уверены, что дело в количестве времени и сна. Вероятно, разница обусловлена особенным образом жизни. Много из умерших людей употребляли алкоголь и курили. Если убрать из анализа участников с вредными привычками, то процент смертности «сов» уравнивается с «жаворонками».

По словам ученых, употребление многих психотропных веществ возбуждает нервную систему и человек готов продолжать веселье до утра. Этот фактор следует учитывать для верного определения индивидуальной особенности суточных ритмов организма.

Ранее благодаря опросу сервиса «Работа.ру» удалось узнать, где живет больше всего «сов». Судя по предоставленным датам, это Москва и Московская область.