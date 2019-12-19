Ученые выяснили, что провалы в памяти связаны с временем суток

По информации РИА ФАН, эксперты провели исследование, в котором рассмотрели воспоминания молодых и взрослых мышей. В ходе эксперимента самцы и самки несколько раз изучали предметы в разное время суток. Таким образом, специалисты выяснили, что сразу после пробуждения память мышей лучше.

Эксперимент доказал, что часы организма, которые регулируют циклы сна и бодрствования, могут влиять на обучаемость и состояние памяти.

«Мы, возможно, идентифицировали первый ген у мышей, отвечающий за восстановление памяти», — отметил Сатоши Кида, профессор кафедры прикладной биологической химии в Токийском университета.

По его словам, ученые стремятся понять, как естественное нарушение памяти в зависимости от времени суток действует на эволюцию.