Ученые выяснили, что некоторые собаки могут выучить новые слова за четыре раза

Ученые из Венгрии доказали, что некоторые особо одаренные собаки способны запомнить новые слова, услышав их всего четыре раза. Но без практики питомцы быстро их забывают.

Информация об этом появилась на сайте Scientific Reports. В эксперименте участвовали две одаренные собаки: бордер-колли по кличке Виски и йоркширский терьер по имени Вики Нина. Исследователи проверяли их способность быстро выучить новое слово, связав его с определенной игрушкой.

«Мы хотели знать, при каких условиях одаренные собаки могут выучить новые слова. Чтобы проверить это, мы познакомили Виски и Вики Нину с новыми словами при двух разных условиях», — говорится в пресс-релизе.

Первое условие — обучение новым словам во время игры со своими хозяевами, которые четыре раза произносили название игрушки. Второе — метод исключения, считается более сложным условием. Перед собакой лежало семь игрушек с уже знакомыми ей названиями, а также одна новая. Авторы исследования проверяли способность собаки выбирать новый объект, услышав новое имя.

В результате обе собаки показали, что они могут выбрать новую игрушку, когда их владелец произносит новое имя. Это подтверждает теорию, что собаки, как и дети, могут выбирать путем исключения. Однако новые знания выветрились у питомцев уже через 10 минут.

Венгерские исследователи по всему миру ищут собак способных запоминать названия предметов без какого-либо формального обучения. Предварительные эксперименты показали, что большинство собак выучивают новые слова только после длительных тренировок.