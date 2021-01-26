Ученые выяснили, что некоторые собаки могут выучить новые слова за четыре раза
Информация об этом появилась на сайте Scientific Reports. В эксперименте участвовали две одаренные собаки: бордер-колли по кличке Виски и йоркширский терьер по имени Вики Нина. Исследователи проверяли их способность быстро выучить новое слово, связав его с определенной игрушкой.
«Мы хотели знать, при каких условиях одаренные собаки могут выучить новые слова. Чтобы проверить это, мы познакомили Виски и Вики Нину с новыми словами при двух разных условиях», — говорится в пресс-релизе.
Первое условие — обучение новым словам во время игры со своими хозяевами, которые четыре раза произносили название игрушки. Второе — метод исключения, считается более сложным условием. Перед собакой лежало семь игрушек с уже знакомыми ей названиями, а также одна новая. Авторы исследования проверяли способность собаки выбирать новый объект, услышав новое имя.
В результате обе собаки показали, что они могут выбрать новую игрушку, когда их владелец произносит новое имя. Это подтверждает теорию, что собаки, как и дети, могут выбирать путем исключения. Однако новые знания выветрились у питомцев уже через 10 минут.
Венгерские исследователи по всему миру ищут собак способных запоминать названия предметов без какого-либо формального обучения. Предварительные эксперименты показали, что большинство собак выучивают новые слова только после длительных тренировок.