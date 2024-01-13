Общество 13 января 2024, 00:10 Ученые выяснили, что нагрев мирового океана привел к аномалиям по всему миру Нагрев мирового океана связан с природными аномалиями в мире

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Многие аномальные природные явления произошли из-за температуры мирового океана, которая в прошлом году достигла максимального показателя за всю историю наблюдений. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на новое исследование в журнале Advances in Atmocultural Sciences.

В материале сказано, что ученые пользовались данными, собранными со всех морей и океанов планеты. Они определили показатель тепла в первых 2000 метрах поверхности.

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Главными причинами нагревания воды в океане стали большие выбросы углекислого газа в атмосферу и природное явление Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть океана становится теплее примерно на три градуса. В итоге средний показатель температуры оказался на 0,1 градуса выше, чем в 2022 году.

Еще в августе 2023 года в климатической службе Copernicus заявили, что средняя температура поверхности океана выросла до максимальных значений — 20,96 градуса. Этот показатель побил все рекорды за историю наблюдений. До этого самый теплый результат был в 2016 году — 20,95 градуса.

Мировой океан считают самым очевидным индикатором глобального потепления. Именно он поглощает 90% тепла, накопленного в земной системе. Наблюдения ученых показали, что вода последние 10 лет нагревалась сильнее. Из-за жары поднялся уровень стратификации в океане, что сократило количество кислорода в воде и негативно отразилось на морских существах.

В отчете консорциума Global Water Monitor написано, что ряд самых тяжелых природных катаклизмов в 2023 году произошел из-за сильных циклонов, которые принесли ливни в Ливию, Грецию, Новую Зеландию и Австралию. Этому посодействовало повышение морской температуры. Специалисты прогнозируют увеличение числа подобных событий в будущем.

Ранее ученые предсказали, что наступивший 2024 год будет самым жарким в истории. Глобальная температура в 2023-м превысила средний показатель на 1,4 градуса. В этом году ее значение может увеличиться на 1,5 градуса.