Общество 18 ноября 2023, 05:58 Ученые выяснили, что мужчины испытывают меньше боли, когда их лечит женщина University Research Portal: мужчины ощущают меньше боли, если их лечит женщина Freepik

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Пациенты-мужчины испытывают менее сильную боль, если лечащим врачом является женщина. Это выяснили специалисты из Лундского университета в Швеции, результаты их исследований опубликовали в Lund University Research Portal.

Ученые хотели установить связь между интенсивностью боли и осознанием, кто именно ее причиняет. Для этого исследователи провели эксперимент с мужчинами. Здоровым испытуемым стимулировали стопы лазерными сигналами. Потенциальные «врачи» общались с участниками одинаково и были одеты в идентичные белые халаты.

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Результаты эксперимента показали, что мужчины, которых «лечили» женщины, чувствовали боль не так сильно как те, кому достались доктора мужского пола.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мужчины чаще женщин переносят коронавирус в тяжелой форме. Также он отметил, что от тяжелых форм болезни в основном страдают пациенты старше 60 лет.