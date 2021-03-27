Ученые выяснили, что кошки специально игнорируют слова хозяев

Ученые из Японии обнаружили, что кошки не просто так игнорируют слова хозяев — они делают это специально. Об этом сообщил сайт The Mirror.

Всего в исследовании участвовали 20 кошек. Животным давали послушать записи голоса хозяев и трех незнакомых людей. Специалисты внимательно наблюдали за реакцией питомцев.

В результате было обнаружено, что наибольшая активность была у кошек, когда они слышали знакомый голос. Но самое интересное, что питомцы отчетливо понимают — хозяева обращаются именно к ним. Просто они считают, что отвечать никому не обязаны.

Эксперты пояснили, что умение игнорировать слова хозяев кошкам досталось еще с древних времен. Все дело в том, что их, в отличие от собак, не дрессировали. В итоге маленькие питомцы ощущали себя главными.

Ученые ранее предупредили об опасности кошачьих царапин, написала «Газета.ru». В частности, эти царапины могут вызвать симптомы шизофрении. Специалисты обнаружили следы бактерий Bartonella henselae, которую переносят кошки, в организме у большинства обследованных пациентов с шизофренией.