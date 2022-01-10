Ученые выдвинули гипотезу о том, как образуются вихри на Юпитере

Ученые из Океанографического института Скриппса пришли к выводу, что большие циклоны над поверхностью Юпитера, которые напоминают земные вихри, образуются из-за турбулентности, возникающей на разных полюсах планеты. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Nature Physics.

Прийти к такому выводу удалось благодаря фотографиями, которые сделал космический аппарат NASA «Юнона». Он первым в истории изучения планеты сделал снимки ее полюсов. Аппарат достиг Юпитера в 2016 году, и с этого времени успел несколько раз четко зафиксировать циклоны, чей радиус достигал 1000 километров. Эти вихри находятся на одном и том же месте все то время, пока за ними ведется наблюдение. До сих пор ученые не знали, как именно они образовались.

Теперь же специалисты провели анализ полученных с помощью аппарата изображений. Они рассчитали скорость ветра и его направление, сопоставили некоторые другие параметры. Все это позволило создать новую гипотезу о том, что энергия возле Юпитера передается путем влажной конвекции. Более горячий и менее плотный воздух поднимается наверх, из него формируются облака. Он также действует в качестве источника энергии, который и создает полярные циклоны.

Теперь ученым предстоит проверить свою версию — они проведут анализ новых снимков, сделанных «Юноной». По плану, аппарат будет находиться возле планеты до 2025 года.