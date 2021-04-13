Ученые ВШЭ заявили, что Россия рискует навсегда отстать в технологиях

Россия является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий. Также у нее существует риск отстать навсегда от технологических лидеров. К такому выводу пришли в НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Соответствующий доклад представят на ежегодной Апрельской конференции университета.

Копия документа оказалась в распоряжении РБК. В докладе говорится, что доля РФ в мировом экспорте продукции передового производства в 2002–2018 годах была в пределах 0,2–0,5%, в мировом импорте — в пределах 0,3–1,6%. Технологии импортировались в Россию из развитых стран. Свою же инновационную продукцию РФ экспортировала основном для постсоветского пространства.

Больше всего страна продает вооружение, ядерные технологии, аэрокосмическое производство, ядерные технологии и вооружение, отмечается в докладе. На вооружение приходится только 0,2% от всего объема рынка. Оставшиеся два сегмента характеризуются наименьшими темпами роста среди всех рынков передовых производственных технологий.

«Таким образом, текущая специализация России на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития», — заявили авторы доклада.

К передовым производственным технологиям специалисты ВШЭ отнесли биотехнологии, электронику, оптоэлектронику, гибкое производство, включая робототехнику, аддитивное производство (в частности 3D-печать).