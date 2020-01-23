Ученые узнали, почему женщины живут дольше мужчин

По информации РИА ФАН, в исследовании принимали участие обеспеченные женщины и мужчины в возрасте 50 до 85 лет в Северной Америке, Европе и Океании. Изучаемый период — с 1950 по 2015 годы.

Научным сотрудникам удалось выяснить, что в 1950 году женщины жили на 2,5 года больше мужчин, а спустя 30 лет, в 1980 году, — на 4,5 года. Позже разница стала уменьшаться. К 2015 году она составила около двух лет.

Эксперты предполагают, что такое явление связано с курением. По их словам, мужчины стали курить раньше и больше.

«Сегодня, спустя десятилетия, эффект курения (смерть) реже встречается среди мужчин, но все чаще у пожилых женщин, которые курили в прошлом. То есть сначала курили мужчины, затем мужчины начали умирать от курения, приблизительно в это время женщины начали курить, затем женщины начали умирать от курения», — пояснили специалисты.