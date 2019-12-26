Ученые узнали, как автоматически определить возраст сыра

Ученые выяснили, по какому методу лучше определять зрелость полутвердых сыров с дырками. Такие сорта сыра при длительном созревании получают полости с углекислым газом.

У созревшего сыра их диаметр достигает от одного до пяти сантиметров. Производители привыкли разрезать одну головку из партии, чтоб рассмотреть «глазки». Сыроделы со стажем для этого стучат молоточком по товару. Однако исследователи выявили способ, который оставит сыр в сохранности.

В ходе исследования физики заполнили алюминиевые емкости созревшими головками сыра. Эксперимент проводился при температуре 18 градусов по Цельсию и влажности в 75 процентов. Ученые ежедневно измеряли колебания и определили оптимальный момент готовности сыра.

Исследователи назвали метод простым и незатратным. Однако уточнили, что способ нуждается в дополнительной доработке.