Общество 10 августа 2023, 17:42 Ученые Уральского отделения РАН: лидером по количеству опасных металлов в пыли стал Челябинск

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Специалисты Института промышленной экологии Уральского отделения РАН провели исследования и выяснили, что больше всего опасных металлов содержится в пыли в Челябинске. Об этом сообщило «ФедералПресс».

Ученые проанализировали послегрязевой осадок в Нижнем Новгороде, Челябинске, Тюмени, Мурманске и Ростове-на-Дону. На втором месте по числу опасных примесей в пыли после Челябинска расположился Мурманск.

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Отмечается, что свинцовых и медных примесей больше всего в Нижнем Новгороде, цинковых — в Ростове-на-Дону.