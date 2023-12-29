Общество 29 декабря 2023, 15:24 Ученые Университета Мичигана посоветовали парам спать отдельно для улучшения качества сна

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Ученые Университета Мичигана выяснили, как лучше проводить ночь влюбленным парам. Результаты исследования опубликовал RidLife.ru со ссылкой на Current Biology.

По данным экспертов, партнерам стоит спать отдельно друг от друга. Такой вариант предусматривает полноценное расслабление и перезагрузку.

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Прикосновения к объекту симпатии во время сна заставляют мозг переключиться на рабочий режим. Это грозит серьезными заболеваниями, добавили «Дни.ру».