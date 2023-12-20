Общество 20 декабря 2023, 13:57 Ученые Университета Эксетера: водоросли могут стать альтернативой животному белку

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Исследователи из Университета Эксетера в Великобритании обнаружили очередную альтернативу животному белку. Ею стали водоросли спирулина и хлорелла, сообщил сайт sciencedirect.com.

Ученые обнаружили, что употребление водорослей увеличивает скорость синтеза миофибриллярного белка в состоянии покоя и при физической нагрузке. Также такая пища поддерживает ремоделирование мышц у молодых здоровых взрослых.

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Так, водоросли могут стать частью безопасного и устойчивого продовольственного будущего, сообщило Utro.ru.