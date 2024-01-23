23 января 2024, 18:32
Ученые ТМУ: синий свет от смартфона повышает вероятность ожирения
Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) узнали, какую опасность представляет синий свет, излучаемый смартфонами. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на публикацию Biology.
По данным экспертов, использование гаджетов в темное время суток повышает вероятность ожирения. Даже малое количество синего света способно спровоцировать метаболические нарушения.
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В связи с этим эксперты посоветовали включать вечером функцию защиты зрения на телефонах и компьютерах.
Ученые
Смартфоны
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