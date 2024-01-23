Общество 23 января 2024, 18:32 Ученые ТМУ: синий свет от смартфона повышает вероятность ожирения

Читать 360tv в

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) узнали, какую опасность представляет синий свет, излучаемый смартфонами. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на публикацию Biology.

По данным экспертов, использование гаджетов в темное время суток повышает вероятность ожирения. Даже малое количество синего света способно спровоцировать метаболические нарушения.

Реклама

В связи с этим эксперты посоветовали включать вечером функцию защиты зрения на телефонах и компьютерах.