Ученые США отнесли COVID-19 к сосудистым заболеваниям

Ученые США заявили, что COVID-19 не респираторное заболевание, а сосудистое. Они считают, что его нельзя ставить в один ряд с простудой или гриппом.

Эксперты заявили, что коронавирус сначала поражает артериальную кровеносную систему. Ши-белок, который образует корону вируса, повреждает митохондрии клеток. Это приводит к поражению эндотелия сосудов и стенок сосудов. Об этом сообщила Лента.ру в научном журнале Journal Circulation Research.

«Развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения», — сообщили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Ученые считают, что COVID-19 нельзя ставить в один ряд с простудой или гриппом. При тяжелых формах болезни в артериях появляются тромбы, что приводит к летальным исходам.