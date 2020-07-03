Ученые спрогнозировали эпидемические подъемы коронавируса

«Никто не может сказать точно, будет ли вторая волна пандемии», — заявила она.

Ученые работают над этим вопросом. У них появились предположения, что коронавирус никуда не уйдет. Людей ждут эпидемические подъемы, как это происходит с гриппом.

Новый вирус быстро мутирует, поэтому его агрессивность может снизиться.

По словам заслуженного врача, важное значение имеет эпидемиология. Когда все известно о возбудителе, тогда будет определено и лечение. «А тут за короткий период уже вышли седьмые клинические рекомендации по лечению», — добавила Кусайко.

По этой причине необходимо диспансерное наблюдение пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.