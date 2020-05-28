Ученые СПбГУ: жестокое обращение с детьми часто связано со злоупотреблением алкоголем
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали судебную практику о жестоком обращении с несовершеннолетними. Чаще всего за подобные нарушения осуждают матерей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
По оценкам ученых, наиболее частый случай ненасильственного жестокого обращения — неподобающее поведения родителей. Обычно наказывают матерей, которые злоупотребляют алкоголем и не воспитывают ребенка. У детей появляются заболевания и нужда в медицинской помощи, которую он не получает из-за родителей.
Эксперты предположили, что статистика не показывает жестокость женщин. Цифры можно объяснить тем, что дети, как правило, проживают с ними. В приговорах говорится о матерях-одиночках.