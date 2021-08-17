Ученые создали русскую версию опросника AUDIT, который помогает выявлять алкоголизм

Группа ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела исследование на тему потенциала применения теста AUDIT при расстройствах, которые вызваны употреблением алкоголя. Таким образом. появилась русская версия опросника. Среди специалистов, участвующих в исследовании, был и сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Булат Идрисов.

«Тест был модифицирован для проведения оценки в России. Полученные результаты могут существенным образом преобразовать систему оказания медицинской помощи, изменить стоимость диагностики, переведя ее в режим телемедицинских консультаций, и расширить охват. Результаты исследований опубликованы в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — говорится в сообщении пресс-службы МФТИ.

ВОЗ в 2018 году выступила с идеей, с помощью которой можно уменьшить последствия злоупотребления алкоголем в разных странах. Организация предложила пять стратегий, одна из них — использование Теста на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя (AUDIT — Alcohol Use Disorders Identification Test). Методику проверили в России, она показала хорошие перспективы внедрения в рамках первичной медико-санитарной помощи.

AUDIT — это опросник из 10 пунктов, его давно уже успешно применяют в других странах. Он помогает выявить алкогольную зависимость и сопутствующие заболевания. Его внедрение в российскую практику потребовало некоторой адаптации. По итогам исследования специалисты предложили русскую версию опросника RUS-AUDIT.

Один из авторов исследования, Булат Идрисов, заявил, что в общественном здравоохранении важно иметь точные и эффективные измерительные инструменты для адекватной оценки масштаба проблемы.

«Тест AUDIT является инструментом, который позволяет выявить рискованное потребление алкоголя на ранних стадиях», — отметил он.

Российская версия теста дополнительно включает в себя таблицу, в которой участники опроса должны указать вид и количество употребляемого алкоголя. При этому строку «Разовое употребление» из стандартного опросника в российской версии заменили на «В течение 24 часов». Таким образом удастся фиксировать длительные запои.

В эксперименте принял участие 21 центр первичной медико-санитарной помощи из девяти регионов России. Всего в исследовании участвовали примерно 1800 человек.

Ученые не намерены останавливаться на достигнутом. Они собираются провести еще ряд исследований на эту тему.

«Планируем привлекать к исследованиям талантливую молодежь ФБМФ», — сказал заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Специалисты выразили надежду на то, что ВОЗ поддержит их инициативу.