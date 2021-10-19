Ученые составили перечень последствий от чрезмерного увлечения соцсетями

Исследователи из Технологического университета Сиднея написали список вредных последствий от частого использования социальных сетей. О том, что они являются деструктивными, ученые выяснили исходя из научных статей, опубликованных с 2003 по 2018 год. Об этом написал Journal of Global Information Management.

Свое начало соцсети берут с портала Classmates, который появился в США в начале 90-х годов, в 2004 году уже появляется Facebook, в 2006-м — Twitter, в 2010-м — Instagram, в 2013-м — Telegram, в 2016-м — TikTok. Более половины населения Земли используют соцсети для общения и работы, сообщил Life.

Ученые решили подразделить негативное влияние соцсетей на шесть подгрупп. В этот список вошли: проблемы социального взаимодействия, раздражающий контент, трудности с конфиденциальностью, угрозы безопасности, кибербуллинг и низкая производительность.

В более расширенном перечне оказались 46 пунктов: ощущение паники, раздражение, стресс, депрессивное состояние, чувство вины, чувство ревности, ощущение одиночества, провоцирующее поведение, чувство тревоги, недовольство собой, отвлекающая зависимость, ухудшение настроения, снижение самооценки, зависимость от соцсетей, перегрузка информацией и многое другое.

Ученые также отметили, что пользователи понапрасну тратят свое время, просиживая сутки напролет в соцсетях, могут столкнуться с кибермошенниками и разглашением личной информации в целях наживы, а также психологическим манипулированием. Исследователи надеются, что их работа поможет снизить негативное влияние соцсетей на людей в будущем.