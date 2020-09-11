Ученые сообщили об отсутствии побочных эффектов у вакцины «Вектора»

Вакцина от коронавируса «Вектора» не вызывает серьезных побочных эффектов, сообщили в Роспотребнадзоре. Исключение составляют небольшие болезненные ощущения в месте инъекции.

«За исключением незначительной и кратковременной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины „ЭпиВакКорона“, никаких побочных эффектов не отмечено», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Исследования вакцины в рамках второго этапа испытаний завершились 8 сентября. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, финальный день испытаний назначен на 30 сентября.

Участников первого этапа испытаний «Вектора» выписали 3 сентября, жалоб на здоровье у них не было. Волонтерам вводили вакцину дважды.

Ранее директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург предсказал России победу над новой инфекцией к лету следующего года. По его мнению, к этому времени большинство россиян будут иметь иммунитет к вирусу. При этом эксперт добавил, что за год можно будет сделать до 80 миллионов доз вакцин.